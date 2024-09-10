رجل يُصاب بـ 3 فيروسات في آن واحد بعد لدغة بعوضة

نُقل رجل من ولاية نيو هامبشاير الأمريكية إلى المستشفى بعد أن أثبتت الفحوصات إصابته بـ 3 فيروسات تنتقل عن طريق البعوض.

وثبتت إصابته بفيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي، وفيروس غرب النيل، وفيروس التهاب دماغ القديس لويس. كما عانى من تورم في المخ، وبالكاد كان قادرًا على التواصل.

تعرّف إلى قصته في تقرير محطة WBZ المتعاونة مع CNN.

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