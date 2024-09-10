رجل يُصاب بـ 3 فيروسات في آن واحد بعد لدغة بعوضة

رجل يُصاب بـ 3 فيروسات في آن واحد بعد لدغة بعوضةعلوم وصحةنشر الثلاثاء، 10 سبتمبر / ايلول 2024نُقل رجل من ولاية نيو هامبشاير الأمريكية إلى المستشفى بعد أن أثبتت الفحوصات إصابته بـ 3 فيروسات تنتقل عن طريق البعوض.وثبتت إصابته بفيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي، وفيروس غرب النيل، وفيروس التهاب دماغ القديس لويس. كما عانى من تورم في المخ، وبالكاد كان قادرًا على التواصل.تعرّف إلى قصته في تقرير محطة WBZ المتعاونة مع CNN.قد يهمّك أيضًا.. شاهد كيف يستطيع البعوض اختيار ضحاياه البشر واصطيادهمقراءة المزيدأمريكاأمراضفيروسات