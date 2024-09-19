الذكاء الاصطناعي يغيّر طرق علاج السرطان في الإمارات

يستخدم مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في علاج السرطان.

الدكتور وسام أحمد، رئيس قسم الأورام وأمراض الدم بالمستشفى، يشرح لنا كيفية مساعدة الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن السرطان، وتوجيهه للأطباء في التشخيص، ما يحسّن النتائج لدى المرضى.

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