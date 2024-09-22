كشفت دراسة جديدة عن توقعات صادمة بشأن التأثير المحتمل لأزمة البكتيريا المقاومة للأدوية بحلول عام 2050، إذ قد يشهد العالم ما يقرب من 40 مليون حالة وفاة بسبب العدوى المقاومة للأدوية المخصصة لعلاجها. ووصفت منظمة الصحة العالمية العدوى المقاومة للأدوية بأنها تهديد رئيسي للصحة العامة.

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