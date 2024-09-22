دراسة جديدة تكشف عن أرقام صادمة بحالات الوفاة جراء أزمة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية بحلول عام 2050علوم وصحةنشر الأحد، 22 سبتمبر / ايلول 2024كشفت دراسة جديدة عن توقعات صادمة بشأن التأثير المحتمل لأزمة البكتيريا المقاومة للأدوية بحلول عام 2050، إذ قد يشهد العالم ما يقرب من 40 مليون حالة وفاة بسبب العدوى المقاومة للأدوية المخصصة لعلاجها. ووصفت منظمة الصحة العالمية العدوى المقاومة للأدوية بأنها تهديد رئيسي للصحة العامة.قد يهمك أيضًا.. علماء يستخدمون الذكاء الاصطناعي لاكتشاف مضاد حيوي لبكتيريا كاد يستحيل علاجها قراءة المزيدأمراضبكتيريادراسات