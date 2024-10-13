يقضي المراهقون الكثير من الوقت على الإنترنت، ما يلعب دورًا في تشكيل مشاعرهم بشكل عام.

وأصدرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها مسحًا بعنوان “سلوكيات الشباب الخطرة“. وأشارت نتائج المسح إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع طلاب المدارس الثانوية يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي عدة مرات في اليوم.

ووجدت النتائج أن الطلاب الذين يستخدمون الإنترنت بشكل متكرر هم أكثر عرضة للشعور بالاكتئاب أو اليأس، والتنمر، والتفكير بالانتحار.



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