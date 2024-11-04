التهاب السحايا..ما أسبابه وكيفية الوقاية منه؟

التهاب السحايا.. مرض يسبب التهاب المنطقة المحيطة بدماغ الشخص والحبل الشوكي. وفي وقت سابق من هذا العام، حذّرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من ارتفاع حالات الإصابة بمرض المكورات السحائية، والذي يمكن أن يسبب أحد الأنواع البكتيرية القاتلة من التهاب السحايا. إليكم ما يجب معرفته عن التهاب السحايا، وكيفية الحماية من جميع أشكاله.

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