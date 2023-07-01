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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، الخميس، أنّ خطر الإصابة بالمرض من بكتيريا "إي كولاي"، والسالمونيلا، والليستيريا، وغيرها من الجراثيم المنقولة بالغذاء، قد ارتفع إلى مستويات ما قبل الجائحة، عام 2022.

وتناولت الوكالة في تقريرها الأسبوعي، معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات كالتالي: "لم يُلاحَظ أي تقدم لجهة الحد من إصابات العدوى (المعوية) خلال عام 2022، مع استقرار تأثيرات جائحة كوفيد-19".

وتابعت الوكالة: "هناك حاجة إلى التعاون بين مزارعي الأغذية ومحلات البيع بالتجزئة والمطاعم والمنظمين، للحد من التلوث الذي يتسبب بالمرض أثناء ذبح الدواجن، ومنع تلوث الخضار الورقية".

وتعتبر الليستريا مرضًا نادرًا لكنه خطير.

ورغم توفر العلاج، إلّا أن معدل الوفيات ارتفع من 20 إلى 30٪، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وتعد السالمونيلا والـ"إي كولاي" بين أكثر الأمراض شيوعًا، التي تنتقل من طريق الغذاء.

وتشمل أعراض السالمونيلا الإسهال، والحرارة، وتشنجات المعدة.

وتعد الـ"إي كولاي" بكتيريا شائعة، لكن بعض السلالات قد تكون خطيرة، حيث تسبّب الإسهال، وأمراض الجهاز التنفسي، والالتهاب الرئوي، وحتى الموت، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض.

ارتفاع الإصابات ببعض أنواع البكتيريا

وسنويًا، يمرض حوالي 9 ملايين أمريكي جرّاء مسبّبات الأمراض في الغذاء، وفقًا لشبكة المراقبة النشطة للأمراض المنقولة بالغذاء التابعة لمراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها.

وتُعرف أيضًا باسم FoodNet، وهي تراقب العدوى المشخّصة التي تسببها ثمانية من مسببات الأمراض الشائعة المنقولة من طريق الأغذية في 10 مواقع بالولايات المتحدة.

ويتم إدخال حوالي 56 ألف شخص إلى المستشفيات، ويموت 1,350 شخصًا سنويًا.

وانخفض عدد هذه الأمراض خلال فترة الجائحة، بسبب "التعديلات السلوكية، وتدخلات الصحة العامة، والتغيرات في ممارسات البحث عن الرعاية الصحية والاختبار".

لكنّ البيانات الأولية لعام 2022، كشفت عن ارتفاع هذه الأرقام مجددًا.

وسُجّلت أيضًا زيادة في الأمراض المرتبطة ببكتيريا موجودة في لحم الخنزير غير المطبوخ جيدًا تسمى yersinia، وبكتيريا تُسمى vibrio، وهي مرتبطة بتناول المأكولات البحرية غير المطبوخة جيدًا، وبكتيريا تسمى cyclospora التي غالبًا ما ترتبط بالمنتجات الطازجة المستوردة.

كيف تحمي نفسك؟

يقول الخبراء إنّ غسل اليدين وتجفيفهما جيدًا هو العامل الأكثر أهمية لمنع انتشار التهابات الجهاز الهضمي.

وتشمل النصائح الرئيسية الأخرى عدم ترك طعامك خارجًا في درجة حرارة الغرفة لساعات طويلة.

وكن حذرًا جدًا من طريقة تعاملك مع اللحوم النيئة، ضمنًا الدواجن.

واغسل يديك عند التعامل مع اللحوم، وتجنب تلويث الأسطح، وقم بطهي أي لحم جيدًا.

وتعتبر اللحوم المفرومة، مثل الهامبرغر، مرشحة بشكل خاص للبكتيريا الكامنة.

ويكمن الخطر في طحن اللحوم معًا، وزيادة احتمال اختلاط البكتيريا السطحية بداخل اللحم، على عكس قطع شرائح اللحم.

ولا تنس غسل الخضار الورقية جيدًا، فهي تشكل مصدرًا رئيسيًا آخر للعديد من الجراثيم، وكذلك الفاكهة والخضار الأخرى.

إذا لم تفعل ذلك، فيمكنك حمل البكتيريا السطحية إلى قلب الخضار أو الفاكهة أثناء تقطيعها.