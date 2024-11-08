"لا أشكل تهديدًا".. شاهد الحوار بين مذيعة CNN والروبوت الفنانة "آيدا"

تعرض دار "سوذبيز" للمزادات أعمالاً فنية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لروبوت يشبه الإنسان يدعى "آيدا". وتحدثت مراسلة شبكة CNN، آنا ستيوارت مع "آيدا" عن تأثير هذا على الذكاء الاصطناعي على المستقبل.

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