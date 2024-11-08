"لا أشكل تهديدًا".. شاهد الحوار بين مذيعة CNN والروبوت الفنانة "آيدا"

علوم وصحة
نشر
حوار بين مذيعة CNN والروبوت "آيدا".. شاهد كيف دافع عن نفسه ليطمئن البشر

تعرض دار "سوذبيز" للمزادات أعمالاً فنية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لروبوت يشبه الإنسان يدعى "آيدا". وتحدثت مراسلة شبكة CNN، آنا ستيوارت مع "آيدا" عن تأثير هذا على الذكاء الاصطناعي على المستقبل.

وأيضًا.. ينظف النوافذ ويتحدى الجاذبية.. شاهد روبوتًا يتسلق ناطحات السحاب في تكساس

هذا القفاز ينقلك إلى الواقع الافتراضي بتجربة حسية