"لا أشكل تهديدًا".. شاهد الحوار بين مذيعة CNN والروبوت الفنانة "آيدا"علوم وصحةنشر الجمعة، 08 نوفمبر / تشرين الثاني 2024تعرض دار "سوذبيز" للمزادات أعمالاً فنية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لروبوت يشبه الإنسان يدعى "آيدا". وتحدثت مراسلة شبكة CNN، آنا ستيوارت مع "آيدا" عن تأثير هذا على الذكاء الاصطناعي على المستقبل.وأيضًا.. ينظف النوافذ ويتحدى الجاذبية.. شاهد روبوتًا يتسلق ناطحات السحاب في تكساسهذا القفاز ينقلك إلى الواقع الافتراضي بتجربة حسيةقراءة المزيدالذكاء الاصطناعيذكاء اصطناعيروبوتروبوتات