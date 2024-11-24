ظاهرة غريبة.. شاهد جنوح أعداد كبيرة من الدلافين على شاطئ بأمريكا

ظاهرة غريبة.. شاهد جنوح أعداد كبيرة من الدلافين على شاطئ بأمريكاعلوم وصحةنشر الأحد، 24 نوفمبر / تشرين الثاني 2024ربما تعرفون عن جنوح الحيتان، ولكن هل تعلمون أن الدلافين تجنح أحيانًا أيضًا، فالأعداد في تزايد مستمر.وخاصة في منطقة كيب كود، بولاية ماساتشوستس الأمريكية.قد يهمك أيضًا.. فيديو صادم يظهر جنوح عشرات الحيتان على شاطئ باسكتلندا.. شاهد ما حدثفيديو يظهر مجموعة من الحيتان القاتلة عالقة في مياه ضحلة بروسيا.. شاهد ما حدثسمكة قرش الثور في بحيرة منتزه تثير تساؤلات ما إذا كان إعصار "هيلين" قد جلبهاقراءة المزيدأمريكاأسماكظواهر طبيعيةغرائب