ظاهرة غريبة.. شاهد جنوح أعداد كبيرة من الدلافين على شاطئ بأمريكا

ربما تعرفون عن جنوح الحيتان، ولكن هل تعلمون أن الدلافين تجنح أحيانًا أيضًا، فالأعداد في تزايد مستمر.

وخاصة في منطقة كيب كود، بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

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