هل تجرّب بدائل اللحوم النباتية؟ شركة في أبوظبي تريد إقناعك بذلك

شهيّتنا للحوم لها ثمن.. فقد غذّت مصادر البروتين الرخيصة والوفيرة البشر لقرون، ولكنها تركت كوكبنا أيضًا في حالة أسوأ بكثير. ولحسن الحظ، قطعت الأبحاث في مجال بدائل اللحوم شوطًا طويلًا.

تعمل شركة Nature's Fynd في مدينة شيكاغو الأمريكية، على تحويل ميكروب فطري تم اكتشافه في منتزه "يلوستون" الوطني إلى بروتين خالٍ من اللحوم ومنتجات الألبان.

اكتشف الميكروب عالم من وكالة "ناسا" كان يبحث عن كائنات حية تزدهر في ظل ظروف قاسية. وفي عام 2022، تم إطلاقه إلى محطة الفضاء الدولية، حيث تم اختباره كمصدر محتمل للبروتين للمهام طويلة الأمد.

تسافر مراسلة CNN، فيرونيكا ميراكل، إلى شيكاغو لترى كيف يمكن لميكروب صغير أن يبدأ ثورة غذائية.

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