البذور أساس الزراعة، لكنّ الأمر المثير للعجب أنّ العالم فقد 75٪ من تنوّع البذور بين المحاصيل الغذائية منذ القرن العشرين، بحسب منظمة الأغذية والزراعة. ومن دون تنوّع البذور، يصعب على النباتات التكيّف مع الآفات والأمراض وظروف المناخ المتغيّرة، التي تعدّ مصدر قلق خاص مع ارتفاع درجة حرارة العالم.

في عام 2021، اكتشف علماء في المركز الدولي للبطاطس (CIP) نوعًا برّيًا من البطاطس مقاومًا لآفة اللفحة المتأخّرة. ومن خلال تهجين النباتات البرّية مع النباتات المزروعة، ابتكروا بطاطس "ماتيلدي"، التي لا تتطلّب استخدام مبيدات الفطريات للحد من المرض.

إنها عملية يمكن أن تستغرق نحو 15 عامًا، لكن الآن، تعتمد شركة في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، "أفالو"، على الذكاء الاصطناعي لتسريع تكيّف المحاصيل مع تغيّر المناخ.

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