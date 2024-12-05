شارك رائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية مؤخرًا مشهدًا مذهلًا يفوق الخيال لما أطلق عليه "اليراعات الكونية"، ولكن هذا المشهد الكوني الساحر يحمل في طيّاته أكثر ممّا تراه العين.

رائد الفضاء دون بيتيت ليس جديدًا على المشاهد الغريبة التي يلاحظها من موقعه على متن محطة الفضاء الدولية، ويشاركها على مواقع التواصل الاجتماعي. ورغم أن هذا الفيديو الأخير الغريب يمكن أن يثير الأسئلة الفلسفية الفلكية والوجودية، إلا أن التفسير الحقيقي بسيط جدًا.

أوضح بيتيت أن ما يبدو وكأنه "يراعات كونية" يتمثّل في الواقع بعشرات من أقمار "ستارلينك" الصناعية، التي تتلألأ وتلمع تحت أشعة الشمس بينما تحوم فوق الأرض، حيث أرسلت شركة "سبيس إكس" آلافًا من أقمار الاتصالات عبر الإنترنت إلى مدار الأرض.

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