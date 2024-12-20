يتزايد عدد الدعاوى القضائية المرتبطة بأدوية إنقاص الوزن الشائعة، مثل "أوزيمبيك" و"زيبباوند"، على نحو ملحوظ. وبحسب مسح صحي أجرته مؤسسة KFF في الآونة الأخيرة، تبيّن أنّ واحدًا من كل 8 بالغين في أمريكا يتناولون هذه الأدوية لعلاج مرض السكري أو للمساعدة على إنقاص الوزن. وتزعم الدعاوى القضائية الجديدة أنّ الشركات المصنّعة للأدوية لم تحذّرهم من الآثار الجانبية المدمّرة.

يتحدث نيك وات، مراسل CNN، إلى امرأة تصف ما حدث لها بعدما أخذت عقار "أوزيمبيك" لعلاج مرض السكري.

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