ازداد القلق بين خبراء الصحة في أمريكا بشأن انتشار فيروس "إنفلونزا الطيور" على نطاق واسع، بين الدواجن المنزلية وفي مزارع الألبان والماشية.

لقد أثبتت الاختبارات إصابة قرابة 900 قطيع في 16 ولاية أمريكية.

تتزايد المخاوف بشأن إنفلونزا الطيور، لا سيّما بعد سحب أغذية الحيوانات الأليفة طوعياً إثر وفاة قطة منزلية في ولاية أوريغون، عقب تناولها منتجًا ثَبُتت إصابته بالفيروس.

وفي الوقت ذاته، بولاية واشنطن المجاورة، قتلت إنفلونزا الطيور أكثر من نصف القطط البرية الكبيرة في محمية.

يقول مسؤول في إدارة المحمية: "لقد فقدنا 20 قطة برية كبيرة بسبب هذا الفيروس، أو أعراضه من فيروس إنفلونزا الطيور، وربما تعتقد أن هذا مجرد كابوس، لكنّه ليس كذلك".

ومن غير المعروف على وجه التحديد كيف أصيبت الحيوانات بالفيروس.

وفي تقرير ريد بينيون مراسل CNN للشؤون الصحية المزيد.