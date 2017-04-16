دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشر مقطع فيديو لشاب يعتدى بالضرب على رجل وامرأة مسنين، وتصدر وسم "#شاب_عاق_يضرب_امه_وابوه_بالرياض" موقع "تويتر" في المملكة العربية السعودية، الأحد، مع آلاف التعليقات الغاضبة من هذا التصرف.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، في تغريدة، إنه "يجري التنسيق مع الجهات الأمنية للقبض على الشاب، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".
ونشر الداعية السعودي عائض القرني مقطع الفيديو عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "هزّني هذا المقطع المُسيء وأقامني ولم يقعدني وهو فاجعة كبرى لابن عاق يضرب والديه تهتز له الجبال الرواسي"، مضيفا: "أقرب الطرق إلى الجنة تقبيل أقدام والديك".
وجاء ذلك بعد يومين من انتشار فيديو آخر لشاب يضرب فتاة في مكة أثار موجة حادة من الانتقادات. وبعدها، أعلن المتحدث باسم شرطة منطقة أن قوات الأمن تمكنت من القبض على المعتدي واتضح أنه مواطن سعودي من أرباب السوابق، وفقا لما نقله حساب إمارة منطقة مكة الرسمي على "تويتر".
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