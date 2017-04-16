دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشر مقطع فيديو لشاب يعتدى بالضرب على رجل وامرأة مسنين، وتصدر وسم "#شاب_عاق_يضرب_امه_وابوه_بالرياض" موقع "تويتر" في المملكة العربية السعودية، الأحد، مع آلاف التعليقات الغاضبة من هذا التصرف.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، في تغريدة، إنه "يجري التنسيق مع الجهات الأمنية للقبض على الشاب، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

يجري التنسيق مع الجهات الأمنية للقبض على الشاب، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

#شاب_عاق_يضرب_امه_وابوه_بالرياض — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) April 16, 2017

ونشر الداعية السعودي عائض القرني مقطع الفيديو عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "هزّني هذا المقطع المُسيء وأقامني ولم يقعدني وهو فاجعة كبرى لابن عاق يضرب والديه تهتز له الجبال الرواسي"، مضيفا: "أقرب الطرق إلى الجنة تقبيل أقدام والديك".

#شاب_عاق_يضرب_امه_وابوه_بالرياض

هزّني هذا المقطع المُسيء وأقامني ولم يقعدني وهو فاجعة كبرى لإبن عاق يضرب والديه تهتز له الجبال الرواسي. pic.twitter.com/wsSd3mxNPZ — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) April 16, 2017

وجاء ذلك بعد يومين من انتشار فيديو آخر لشاب يضرب فتاة في مكة أثار موجة حادة من الانتقادات. وبعدها، أعلن المتحدث باسم شرطة منطقة أن قوات الأمن تمكنت من القبض على المعتدي واتضح أنه مواطن سعودي من أرباب السوابق، وفقا لما نقله حساب إمارة منطقة مكة الرسمي على "تويتر".