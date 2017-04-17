دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف الشيخ سليمان الراجحي عن قيمة وقفه الخاص، مشيراً الى أنه يفوق الـ60 مليار ريال سعودي، وذلك بعدما أكد أنه أعطى أولاده وزوجاته نصيبهم الشرعي منه.

حديث الراجحي جاء في حديث له عبر “سناب شات” مع منصور الرقيبة، أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه أيضا إن كل ما وزعه على أولاده وزوجاته من ثروته، عاد إلى الوقف في أقل من ثلاث سنوات.

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وقال الراجحي، وهو واحد من أشهر رجال الأعمال في المملكة، إنه طلب من أولاده أن لا يعالجوه خارج السعودية مؤكداً أن لديه ثقة كاملة بأن الأطباء السعوديين مثل غيرهم في الخارج، وأضاف أنه طلب منهم أيضاً أن يضعوه في المستشفى وليس في البيت إذا أصابه المرض، لأنه لا يريد أن يتعبهم.

يشار الى أن أوقاف “الراجحي” من أهم وأكبر الأوقاف في السعودية.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.