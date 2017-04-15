دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفع إجمالي صافي الثروات الإجمالي للأثرياء العرب بنسبة 29.2 في المائة خلال العام الماضي، ليصل إلى 123.4 مليار دولار، وفقاً لمجلة "فوربس" التي نشرت في عددها لشهر أبريل/ نيسان الحالي قائمة بأغنى العائلات المؤثرة في اقتصادات الدول العربية، والتي كانت جميعها من دول الخليج.

وبلغ إجمالي ثروات العائلات الغنية، وعددها 12 عائلة، وفقاً للقائمة 31.7 مليار دولار. وأفاد تقرير المجلة أن أغلب العائلات ورثت ثرواتها بعد انتقال الأعمال من الآباء إلى الأبناء الذين تولوا بدورهم إدارتها وتنميتها، بينما شكّل "العصاميون" أكثر من 70 في المائة من الأثرياء العرب. وعلى نحو مماثل لقائمة الأثرياء الأفراد، ضمت المملكة العربية السعودية معظم العائلات الثرية.

نعرض فيما يلي العائلات الاثني عشر التي ضمتها قائمة "فوربس":