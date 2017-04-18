دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفى الداعية السعودي عائض القرني، الأنباء التي تم تداولها عن شرائه ناقة بقيمة 4 ملايين ريال من أحد المزادات العلنية.
ووصف القرني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، الشخص الذي نشر تلك المعلومات بأنه كذّاب، قائلاً: "الذي نشر هاشتاق أنني اشتريت ناقة بأربعة مليون ريال كذاب أشر مفتري، اللهم إنّا نجعلك في نحره، ونعوذ بك من شره."
كما قام بإعادة نشر تغريدة لعبدالرحمن البشري، تشير الى أن مكتب الداعية يستعد من خلال مجموعة محامين لمقاضاة مروجي الشائعة، ليضيف بعد ذلك بأنه تبين للمحامي ماجد قاروب أن الحسابات المسيئة للعلماء والدعاة مصدرها "أذناب إيران في المنطقة وينشرها بسذاجة دراويش أهل السُنّه"، على حد تعبيره.
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وكتب في تغريدة أخرى: لا تصدقوا الشائعات ولاتنجرفوا خلف الأكاذيب: "ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين"
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