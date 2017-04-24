دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الداعية السعودي سلمان العودة إن كل من يدعو الى الخير أو أي خطيب جمعة يجب أن يكون أولاً قدوة لأهل بيته وأسرته قبل أن يهدي الناس، مضيفاً أن من يريد أن يسأل عن داعية ما، عليه أن يتوجه بسؤاله الى أهل بيته قبل أن يسأل متابعيه.

حديث العودة جاء في فيديو نشره عبر قناته الرسمية على يوتيوب، انتقد فيه داعية تزوج 18 مرة، واصفاً ما يقوم به بأنه "يحل مشاكل البنات بتعقيدها"، حيث يتزوجها ليحل مشكلتها، ومن ثم يحولها من "عانز" الى مطلقة، على حد تعبيره.

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وسأل العودة "هل بهذه الطريقة تحل المشاكل؟" مضيفاً أن هذا لا يعتبر إرشاداً أسرياً أو وعضياً.

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علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.