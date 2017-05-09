دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صورة تجمعه بالزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

والصورة التي نشرها الشيخ محمد عبر حسابه الرسمي على إنستغرام الإثنين، بجانب عبدالناصر وأنور السادات، هي لزيارة رافق فيها والده الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، الذي زار القاهرة في ذلك الوقت.

A post shared by Mohammed bin Rashid Al Maktoum (@hhshkmohd) on May 8, 2017 at 4:49am PDT

كذلك، أعاد نشطاء على مواقع التواصل تداول فيديو للزيارة التى قام بها حاكم دبي الحالي بصحبة والده حاكم دبي السابق الشيخ راشد الى "الجمهورية العربية المتحدة" في حينها.

محمد بن راشد وهو عنده 10 سنوات وبيسلم على جمال عبد الناصر والمذيع بتاعنا المصري بيغلط في نطق اسم #دبي مكناش نعرف حاجة اسمها دبي #فيديو_نادر Posted by ‎حسام السعيدي‎ on Sunday, May 7, 2017

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.