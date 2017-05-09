دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صورة تجمعه بالزعيم الراحل جمال عبدالناصر.
والصورة التي نشرها الشيخ محمد عبر حسابه الرسمي على إنستغرام الإثنين، بجانب عبدالناصر وأنور السادات، هي لزيارة رافق فيها والده الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، الذي زار القاهرة في ذلك الوقت.
كذلك، أعاد نشطاء على مواقع التواصل تداول فيديو للزيارة التى قام بها حاكم دبي الحالي بصحبة والده حاكم دبي السابق الشيخ راشد الى "الجمهورية العربية المتحدة" في حينها.
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