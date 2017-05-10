دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت أستاذة الأدب الإنجليزي منى برنس، الأربعاء، موجة جديدة من الجدل في مصر، بإعلان نيتها الترشح للرئاسة المصرية في الانتخابات المقررة في عام 2018، وذلك بعدما أثارت ضجة بفيديو الرقص الشرقي.

وقالت منى برنس، عبر صفحتها على موقع فيسبوك، إنه "بالعلم والفن والحرية ستعود شمسك الذهب يا مصر، ويصبح المصريون شعبا منتجا ومساهما في الحضارة الإنسانية". وأضافت: "كي أكون أمينة، لا أستطيع الوعد بحل مشاكل مصر والمصريين في سنة أو سنتين أو 10 سنوات"، مؤكدة أن "التغيير الحقيقي يحتاج إلى وقت".

ووعدت منى برنس بأنها ستجتهد وتعمل مع الشباب الكفء لوضع القواعد السليمة لبناء الدولة المصرية وإعادة الهوية المصرية خلال مدة الحكم التي تبلغ 4 سنوات. وقالت إنها لن تترشح لولاية ثانية، في حال فوزها بالولاية الأولى، لقناعتها بمبدأ "تداول السلطة". وأضافت: "لأني شخص مرح بطبعي وبحب الحياة.. فهبقى رئيسة دمي خفيف وهدلع الشعب من باب.. لاقيني ولا تغديني".