بعد ضجة فيديو الرقص.. منى برنس تعلن ترشحها لرئاسة مصر: "هدلع الشعب"

بعد ضجة الرقص.. منى برنس تترشح لرئاسة مصر

مصر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و44 دقيقة.
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بعد ضجة فيديو الرقص.. منى برنس تعلن ترشحها لرئاسة مصر:

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت أستاذة الأدب الإنجليزي منى برنس، الأربعاء، موجة جديدة من الجدل في مصر، بإعلان نيتها الترشح للرئاسة المصرية في الانتخابات المقررة في عام 2018، وذلك بعدما أثارت ضجة بفيديو الرقص الشرقي.

وقالت منى برنس، عبر صفحتها على موقع فيسبوك، إنه "بالعلم والفن والحرية ستعود شمسك الذهب يا مصر، ويصبح المصريون شعبا منتجا ومساهما في الحضارة الإنسانية". وأضافت: "كي أكون أمينة، لا أستطيع الوعد بحل مشاكل مصر والمصريين في سنة أو سنتين أو 10 سنوات"، مؤكدة أن "التغيير الحقيقي يحتاج إلى وقت".

ووعدت منى برنس بأنها ستجتهد وتعمل مع الشباب الكفء لوضع القواعد السليمة لبناء الدولة المصرية وإعادة الهوية المصرية خلال مدة الحكم التي تبلغ 4 سنوات. وقالت إنها لن تترشح لولاية ثانية، في حال فوزها بالولاية الأولى، لقناعتها بمبدأ "تداول السلطة". وأضافت: "لأني شخص مرح بطبعي وبحب الحياة.. فهبقى رئيسة دمي خفيف وهدلع الشعب من باب.. لاقيني ولا تغديني".

و عشان اكون أمينة.. ما اقدرش اوعد اني هحل مشاكل مصر و المصريين في سنة و الا اتنين و الا عشرة.. التغيير الحقيقي بياخد وقت...

Posted by Mona Prince on Wednesday, May 10, 2017
مصرالحكومة المصريةالانتخابات الرئاسية بمصرالانتخابات الرئاسية المصريةوسائل التواصل الاجتماعي
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