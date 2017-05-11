القاهرة، مصر (CNN) -- انشغل المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن الظهور الأخير لسالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق، عبر فضائية "النهائية One" للدفاع عن موقفه باعتبار المسيحية "عقيدة فاسدة" وأن المسيحيين "كفرة"، إذ اعتبر أن هذا هو موقف القرآن ولا يمكن تغييره، وأن المسيحيين بدورهم ينظرون بالطريقة نفسها إلى الأديان الأخرى.

وأضاف عبد الجليل، فى مداخلة هاتفية مع الصحفي خالد صلاح، إن القرآن قال "لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة"، مستطردا بأن ذلك لا يحول دون الأخوة في الوطن

وقررت وزارة الأوقاف المصرية منع سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق، من صعود المنبر ما لم يصحح ما أثارته تصريحاته من "قلق وتوتر" وذلك بعد مواقفه التي وصف المسيحيين فيها بأنهم "كفار"

واشترطت الوزارة لعودة عبدالجليل تعهده صراحة بعدم التعرض لعقائد الآخرين، مشيرة إلى إن الحديث عن مثل هذه القضايا "لا يخدم ترسيخ أسس المواطنة والتعايش السلمي والسلام المجتمعي" مضيفة أن عبدالجليل "مستقيل ولا علاقة له بالأوقاف."

من جانبها، أصدرت قناة المحور بيانًا تقدمت فيه بـ"خالص الاعتذار للمشاهدين" عما ورد على لسان عبدالجليل "من تراشق على عقيدة الإخوة المسيحيين" وفق تعبيرها، مضيفة أنها قررت إنهاء التعاقد مع عبدالجليل عقب ما ورد في حلقة برنامج "المسلمون يتساءلون."

أما وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، فقد عبّر عن "قمة الأسى والانزعاج" من مواقف عبدالجليل التي فيها "تكفير الأقباط" متعهدا بالتحقيق معه مضيفا: "العاقل يفكر قبل أن يتكلم، والأحمق يتكلم قبل أن يفكر."