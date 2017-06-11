باسم يوسف يشنّ هجوما لاذعا ضد البرلمان وإعلاميين بمصر حول "تيران وصنافير"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— شن الإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف، هجوما لاذعا على البرلمان المصري الذي يعتزم مناقشة اتفاقية تبعية جزيرتي تيران وصنافير، الأحد، موجها في الوقت ذاته "شتائم وانتقادات لاذعة" لإعلاميين وأعضاء بالبرلمان المصري.

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جاء ذلك في تدوينة ليوسف على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث قال: "ما فيش أي فايدة من كتابة العرائض ولا مناشدة البرلمان لأننا عارفين انكم برئيسكم المحنط عبد العال.. جيتوا كراسيكم بتنسيق مع الاجهزة الأمنية وحتصوتوا على بيع الارض فما فيش فايدة نوجه كلامنا لزيكم مالهمش وزن."

وأضاف: "سيبكم بقى من بروباجندا الستينات الخايبة بتاعة شرف العسكرية والأرض عرض ونحميها بدمنا وخليكم في اللي تفهموا فيه اكتر: سمسرة الاراضي، عمولات السلاح، و السيطرة على البيزنس، يا خونة.. وبطلوا تبعتوا ورايا ناس يعرضوا عليا أنى ارجع البلد عشان اعمل البرنامج على مزاجكم.."

وأردف قائلا: "وخليكم كده ساكتين يا اعلاميين.. يا عمرو اديب انت ولميس وخيري وابراهيم عيسى والابراشي ويوسف الحسيني وتامر امين واي اعلامي.. بيشوف الأرض بتتباع ومش بيفتح بقه. مش محتاج اتكلم عن الاوساخ اللي في ديل التطور الانساني زي احمد موسى او بكري لان دول يبيعوا ولادهم عادي. بس اللي عاملين فيها مهنيين وعقلانيين وهما بيأخدوا اوامرهم زيهم زي غيرهم."

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