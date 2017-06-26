دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطفت تغريدة نشرها مصاب بـ "متلازمة داون" في السعودية عبر حسابه الشخصي على تويتر، الأنظار خلال عيد الفطر، بعد أن حظيت بانتشار واسع وتفاعل معها عدد من المشاهير والشركات.

فقد غرّد شاب يدعى فارس الشمري يوم الأحد قائلا: "عيدكم مبارك أنا فارس الشمري من ذوي الاحتياجات الخاصة ممكن تقولون لي عيدك مبارك عشان اشاركم الفرحه وشكرا لكم احبكم كلكم."

تغريدة الشمري أحدثت زوبعة على موقع تويتر، وحصدت أكثر من 46 ألف إعادة تغريد وآلاف الاعجابات، وقد ردّ الفنان فايز المالكي على تدوينة الشاب قائلاً له: "فارس الشمري كلنا اخوانك ونحبك كل عام وانت بخير" طالباً من متابعيه أن يقوموا بتهنئته بالعيد.

ووجّه المالكي دعوة لفارس لتناول الغداء في إحدى المطاعم وحضور حفلة العيد في مطعم آخر بالمملكة.

كما هنأه الأمير عبدالعزيز بن فهد بمناسبة عيد الفطر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر.

عيدك مبارك والله يجعلها كلهاأعياد وأدعي الله يا الغالي بأن ينصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم .وإذا ناقصك شي أوعلاج خبرني ان شاء الله. https://t.co/TRHWMPV19g — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) June 26, 2017

وقامت العديد من الشركات بعرض خدمات مجانية على الشمري، مثل شركة "طيران ناس" و "طيران أديل" وغيرهما.

كل عام وانت بخير حبيبنا فارس وأعاده الله عليك بالصحة والعافية

وعيديتك عندنا.. تذكرة تسافر فيها لأي وجهة تبغاها مع طيران ناس — flynas طيران ناس (@flynas) June 25, 2017

حبيبنا فارس،عيدكم مبارك

عيديتك معانا غير.. حابين انك تكون ضيفنا الأول، انت ومرافق من اختياركم، على أول رحلة لطيراننا #طيران_أديل — flyadeal (@flyadeal) June 25, 2017

عيدك مبارك وسعيد فارس، تعال و #شاركونا_العيد بالفعالية في منطقتك وكل شيء مجهز لاستقبالك — روزنامة الترفيه (@Roznamah_sa) June 25, 2017

أخوانك وخواتك المتطوعين والمتطوعات بالمركز يهنونك بالعيد ويقول كل عام وانت بخير حبيبنا فارس ، ويشرفهم مشاركتك — إدارة برامج الشباب (@KACND_YOUTH) June 26, 2017

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.