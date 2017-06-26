تغريدة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالسعودية تحصد آلاف المشاركات.. ما الذي طلبه؟ وما الذي حصل عليه؟

تغريدة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة تغزو تويتر

منوعات
آخر تحديث يوم الاثنين, 26 يونيو/حزيران 2017; 01:28 (GMT +0400).
المملكة العربية السعوديةتويترذوي احتياجات خاصةمشاهير
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تغريدة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالسعودية تحصد آلاف المشاركات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطفت تغريدة نشرها مصاب بـ "متلازمة داون" في السعودية عبر حسابه الشخصي على تويتر، الأنظار خلال عيد الفطر، بعد أن حظيت بانتشار واسع وتفاعل معها عدد من المشاهير والشركات.

فقد غرّد شاب يدعى فارس الشمري يوم الأحد قائلا: "عيدكم مبارك أنا فارس الشمري من ذوي الاحتياجات الخاصة ممكن تقولون لي عيدك مبارك عشان اشاركم الفرحه وشكرا لكم احبكم كلكم."

تغريدة الشمري أحدثت زوبعة على موقع تويتر، وحصدت أكثر من 46 ألف إعادة تغريد وآلاف الاعجابات، وقد ردّ الفنان فايز المالكي على تدوينة الشاب قائلاً له: "فارس الشمري كلنا  اخوانك ونحبك كل عام وانت بخير" طالباً من متابعيه أن يقوموا بتهنئته بالعيد.

ووجّه المالكي دعوة لفارس لتناول الغداء في إحدى المطاعم وحضور حفلة العيد في مطعم آخر بالمملكة.

كما هنأه الأمير عبدالعزيز بن فهد بمناسبة عيد الفطر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وقامت العديد من الشركات بعرض خدمات مجانية على الشمري، مثل شركة "طيران ناس" و "طيران أديل" وغيرهما.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المملكة العربية السعوديةتويترذوي احتياجات خاصةمشاهير
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