دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطفت تغريدة نشرها مصاب بـ "متلازمة داون" في السعودية عبر حسابه الشخصي على تويتر، الأنظار خلال عيد الفطر، بعد أن حظيت بانتشار واسع وتفاعل معها عدد من المشاهير والشركات.
فقد غرّد شاب يدعى فارس الشمري يوم الأحد قائلا: "عيدكم مبارك أنا فارس الشمري من ذوي الاحتياجات الخاصة ممكن تقولون لي عيدك مبارك عشان اشاركم الفرحه وشكرا لكم احبكم كلكم."
تغريدة الشمري أحدثت زوبعة على موقع تويتر، وحصدت أكثر من 46 ألف إعادة تغريد وآلاف الاعجابات، وقد ردّ الفنان فايز المالكي على تدوينة الشاب قائلاً له: "فارس الشمري كلنا اخوانك ونحبك كل عام وانت بخير" طالباً من متابعيه أن يقوموا بتهنئته بالعيد.
ووجّه المالكي دعوة لفارس لتناول الغداء في إحدى المطاعم وحضور حفلة العيد في مطعم آخر بالمملكة.
حبيبي فارس
الغداء في #مطعم_مناحي @mna7isa و حفلة العيد في #بريك_تايم @breaktimeksa تنورونا و #كل_عام_وانتم_بخير
— فايز المالكي (@fayez_malki) June 25, 2017
كما هنأه الأمير عبدالعزيز بن فهد بمناسبة عيد الفطر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر.
عيدك مبارك والله يجعلها كلهاأعياد وأدعي الله يا الغالي بأن ينصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم .وإذا ناقصك شي أوعلاج خبرني ان شاء الله. https://t.co/TRHWMPV19g
— عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) June 26, 2017
وقامت العديد من الشركات بعرض خدمات مجانية على الشمري، مثل شركة "طيران ناس" و "طيران أديل" وغيرهما.
كل عام وانت بخير حبيبنا فارس وأعاده الله عليك بالصحة والعافية
وعيديتك عندنا.. تذكرة تسافر فيها لأي وجهة تبغاها مع طيران ناس
— flynas طيران ناس (@flynas) June 25, 2017
حبيبنا فارس،عيدكم مبارك
عيديتك معانا غير.. حابين انك تكون ضيفنا الأول، انت ومرافق من اختياركم، على أول رحلة لطيراننا #طيران_أديل
— flyadeal (@flyadeal) June 25, 2017
عيدك مبارك وسعيد فارس، تعال و #شاركونا_العيد بالفعالية في منطقتك وكل شيء مجهز لاستقبالك
— روزنامة الترفيه (@Roznamah_sa) June 25, 2017
أخوانك وخواتك المتطوعين والمتطوعات بالمركز يهنونك بالعيد ويقول كل عام وانت بخير حبيبنا فارس ، ويشرفهم مشاركتك
— إدارة برامج الشباب (@KACND_YOUTH) June 26, 2017
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