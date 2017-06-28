دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في خضم الأزمة بين قطر وبعض الدول الخليجية، برز جانب آخر من القضية تمثّل في إطلاق أسماء دول خليجية على مواليد جدد في هذه البلدان.

فبعد أن قام مواطن كويتي باطلاق اسم "قطر" على مولودته الجديدة هذا الأسبوع، انشغل روّاد مواقع التوصل الاجتماعي في السعودية بفيديو - لا يمكن لـCNN التأكد من مدى صحته بشكل مستقل - لرجل قام بتسمية مولودته "سعودية" رداً على ما قام به المواطن الكويتي.

وسم #سعودي_يسمي_بنته_سعوديه انتشر بشكل واسع على موقع تويتر في المملكة الأربعاء، وأعادت نشره حسابات نشطة على الموقع، كما أثنى عدد من المغردين على ما قام به المواطن السعودي، وفيما يلي بعض التعليقات.

#سعودي_يسمي_بنته_سعوديه

ان شاء الله تاخذ من اسمها النصيب الاكبر من الدين والعطاء والحزم

وهالاسم يجسد عمق العلاقة مابين المواطنين والوطن pic.twitter.com/Inl8kdbHEL — مشعل العنزي (@Msh3lu) June 27, 2017

#سعودي_يسمي_بنته_سعوديه

انا تمنيت لو اسمي سعودية فالشى هذا شرف لي ونعم انا سعودية وافتخر وان شاء اول مولوده لي اذا تزوجت بسميها سعودية — فطوم العسبلي (@fofo_mahmadl) June 28, 2017

#سعودي_يسمي_بنته_سعوديه

مفهوم السمايه عندالعرب انها محبه ويستاهل هذاالوطن الحب والتضحيه فلوطن غالي مهما قدمنا له لانوفيه حقه

وعاشت السعوديه — فيصل الجبيري (@FaisalAljbairi) June 27, 2017

يشار الى أن صحف قطرية كانت قد أشارت الى قيام مواطن قطري بإهداء سيارة للرضيعة الكويتية، بمناسبة حملها لاسم "قطر" الذي أطلقه عليها والدها، تعبيرا عن دعمه لدولة قطر.

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين كانت قد قطعن علاقاتها مع قطر، في الوقت الذي تقوم به الكويت بالوساطة بين هذه البلدان.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.