سفير بريطانيا بمصر ينشر فيديو: ما حصل لما حاولت اتعلم طبخ فتة العيد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر السفير البريطاني في مصر، جون كاسن، مقطع فيديو يظهر خلاله محاولة صنع طبق "الفتة" المصرية في العيد، وذلك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقال السفير البريطاني في تغريدته معلقا على الفيديو: "اتفرج على اللي حصل لمل حاولت اتعلم طبخ فتة العيد.. كل سنة وأنتم طيبين،" ليقول في تغريدة منفصلة ناشرة صورة لطبق الفتة الذي أعده: "مهمة الفتة نجحت (بفضل الشيف أحمد)!"

ويشار على أن مقطع الفيديو المنشور، الجمعة، نال أكثر من 1.9 آلاف إعجاب بالإضافة إلى 410 إعادة تغريد و210 تعليقات خلال الساعات الـ22 الأولى من نشره.