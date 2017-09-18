فيديو دفن طفل رضيع بالرمال عدا رأسه يُغضب روّاد تويتر.. ووزارة العمل السعودية تعلّق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتقد خالد أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة العمل السعودية فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يُظهر طفلاً رضيعاً تم دفن كامل جسمه في الرمال، دون رأسه.

الفيديو الذي أثار غضب العديد من المغردين، والذي لا يمكن لـCNN التأكد من مكان وتاريخ تصويره، يظهر الطفل وهو يبكي، بينما الشخص الذي يصوره يضحك على صراخه.

أبا الخيل قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إن ما يتعرض له الطفل يُعد إيذاء، مضيفاً أن من قام بمثل هذا الفعل يعتبر مُعنف ومسيء للطفل وفق نظام الحماية من الإيذاء" على حد تعبيره.

من جهته، علّق الدكتور خالد النمر، ‏إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، على الفيديو قائلا إن الدفن في الرمال لايعالج الشحنات الكهربائية بالقلب اوالدماغ ولايعالج تأخر الطفل في المشي، بل من الممكن أن يقضي عليه بسبب الضغط على القفص الصدري، على حد وصفه.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.