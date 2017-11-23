بعد جدل "تميم النبي" أو "الأبي".. أحلام توضح وترد بشكل قاس على مغرد إماراتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد الجدل الواسع الذي أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية حول حقيقة الوصف الذي أطلقته أحلام على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، قررت الفنانة الإماراتية الرد عبر تصريحات هاجمت فيها المغرد الإماراتي المعروف حمد المزروعي، بعد انتقادات لاذعة وجهها لها.

وكان قد انتشر مؤخراً مقطع فيديو لأحلام قيل إنه من حفل زفاف في قطر، حيث غنّت أغنية مدحت فيها أمير قطر الشيخ تميم، حيث قال مغردون إنها وصفته بـ "تميم النبي" فيما أشار آخرون الى أنها قالت "الأبي."

وقالت أحلام في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر، رداً على المزروعي: "تربينا ونحن نغني لشيوخنا وشيوخ الخليج وإذا بعد الازمة حبيتوا تطعنون فيني بالظلم وتبون كبش فدا عيشوا حياتكم كل ظالم وله يوم."

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وأوضحت أحلام أن الأغنية تقول "تميم الأبي" وليس "النبي" كما اعتقد البعض، مضيفة: "إذا انا قايلة تميم النبي الله ينتقم مني وإذا انت وغيرك تبلوا علي الله ينتقم منك ومنهم شر انتقام..."

أحلام عادت وأكدت ولاءها لبلدها الإمارات، قائلة: "تراني بنت زايد بن سلطان ومافي شي بيتغير وشيوخنا ربي يحفظهم مايظلمون حد ابدا ولا ظلموني في يوم ولا بيظلموني وانا بنتهم وولائي الاول والاخير لبلدي الإمارات.."

وختمت الفناة الإماراتية تغريدات ردها على المزروعي قائلة: "القضية اليوم برفعها عند رب السماء ياخذ حقي منك واوعدك وقتها بتغريده ملكية."

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التوصل الاجتماعي.