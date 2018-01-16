جمال خاشقجي: ريتز الرياض انتهت مهمته كمعتقل 5 نجوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق الكاتب السعودي جمال خاشقجي على الأنباء التي ترددت حول عودة فندق الريتز كارلتون في الرياض، لاستئناف أعماله في فبراير / شباط المقبل، قائلاً إن مهمته "كمعتقل ٥ نجوم" انتهت.

تعليق خاشقجي جاء في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر الثلاثاء، حيث أشار الى أن الفندق بدأ يستقبل حجوزات من منتصف فبراير.

وأضاف: "قد يصبح معلماً سياحياً خاصة لو كُتب على الغرف والأجنحة هنا اعتقل فلان من يوم كذا لكذا ، وهنا جرى التحقيق مع علان."

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وكان الكاتب السعودي قد ذكر في وقت سابق هذا الأسبوع إن عملية احتجاز الأمراء والوزراء ورجال الأعمال في "الريتز" على وشك أن تنتهي، مع اقتراب تحقق هدف 100 مليار دولار، على حد تعبيره.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.