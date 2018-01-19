استشاري سعودي بالطب النفسي: العادة السرية كالطعام والشراب وقضاء الحاجة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— صنّف البروفيسور السعودي، طارق الحبيب، الاستشاري بالطب النفسي، أهمية العادة السرية كأهمية الطعام والشراب وقضاء الحاجة على حد تعبيره.

جاء ذلك في مقابلة أجراها الحبيب على قناة روتانا خليجية ونشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "(العادة السرية) محرمة إلا عند وقوع الضرورة خوفا من الوقوع في الزنا، الضرورة دائمة الآن.. تحديد الضرورة هو مقياس وقوعك في المحرم، اذا خشيت على نفسك الوقوع في المحرم."

وتابع قائلا: "أقول لسادتي علماء الشريعة، إذا كان ربما لن يقع في المحرم لكن سيصيبه التوتر سيصيبه الهم بسبب عدم إخراج هذا الزائد عن الجسم أضرورة هذه؟ إذا مقياس الضرورة ليس الزنا إنما راحة ابن آدم، لأن الدين قام على الراحة فربما يكون، وأنا اقترح لسادتي من العلماء للتأمل ولست أفرض هذا، توتر الإنسان وإصابته بالقلق بسبب عدم تفريغ هذه الطاقة، إني أرى أن العادة السرية كقضاء الحاجة وأراها كالطعام والشراب، هي حاجة أصلية ولذلك دعا غليها الإسلام عن طريق الزواج.."