أمير قطر يدشّن حسابه على إنستغرام.. وهذه أول صورة نشرها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تزامناً مع احتفال بلاده بـ "اليوم الرياضي"، دشّن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، حساباً له على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام."

وكان الشيخ تميم قد شارك الثلاثاء في فعاليات "اليوم الرياضي" من خلال ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية في منطقة الأبراج وكورنيش الدوحة، حيث تداولت عدة حسابات على مواقع التواصل مقاطع فيديو له.

وقد علّق الشيخ تميم على أول صورة نشرها عبر حسابه وهو على دراجة هوائية، قائلا: "في اليوم الرياضي للدولة تتحول قطر إلى ساحات رياضية في مشهد يظهر الوعي المتنامي بأهمية الرياضة."

وحتى ساعة إعداد هذا التقرير، كانت أول صورة للشيخ تميم قد حظيت بإعجاب حوالي 45 ألف شخص، فيما قام أكثر من 68 ألفا بمتابعته