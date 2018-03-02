تداول فيديو أمنية الـ100 مليار للسيسي في صغره لمساعدة الفقراء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وكشفه عن أمنيته بـ100 مليار دولار في صغره لمساعدة الفقراء في بلاده.

وقال السيسي في كلمته التي ألقاها خلال تدشين مدينة العلمين الجديدة، الخميس: "أنا كنت أمشي وأشوف المناطق العشوائية يا دكتور، والناس الي ظروفها صعبة وأقول يا رب لو اديتني 100 مليار دولار والله لأصرفهم وأخلي الناس دي تعيش كويس.. أنا بتكلم على فلوس لو أنا معايا يعني، بس انا معيش الفلوس دي طبعا، يا خسارة، فهو قلي طيب أنا حمكنك أهو ويلا وريني حتعمل ايه؟"