خيري رمضان بعد إطلاق سراحه: السجن مثل القبر .. أنت وحدك أمام الله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد احتجازه في السجن لعدة أيام، عاد الإعلامي المصري خيري رمضان للظهور على شاشة القناة المصرية الأولى.

وكان رمضان قد احتجز بسبب "الإساءة للشرطة" في إحدى حلقات برنامجه "مصر النهاردة".

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وقال رمضان في ظهوره الأول: "عندما تصبح أسيرا في زنزانة... وعندما تغلّق الأبواب... وتسمع زئير الأقفال... وتفكر في مالك وعيالك وجاهك وعلاقاتك... أنت الآن وحدك في مواجهة الله."

وتابع رمضان بالقول: "تكتشف في لحظة أنك في نعمة مهما كانت، فهذه الخلوة تجعلك ترى أشياء لا يمكنك أن تراها... وهي صورة تتشابه مع القبر."

وعبر تويتر، علق مغردون على مقدمة خيري رمضان في برنامجه، وإليكم أبرز هذه التغريدات

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