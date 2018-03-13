ما حقيقة "الفيسبوك المصري"؟ وما هي مقترحات روّاد تويتر لإسمه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت الأنباء المتداولة حول إمكانية إنشاء موقع مشابه لفيسبوك في مصر ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث برز وسم "#اقترح_اسم_للفيسبوك_المصري" بين الوسوم الأكثر تداولاً على تويتر، الثلاثاء.

وكانت وسائل إعلام مصرية عديدة قد نقلت عن المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات قوله، إنه تم الانتهاء من مشروع جرائم المعلومات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة العدل لمكافحة الإرهاب، وحماية بيانات المواطنينن وعدم التعرض، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنابر لنشر الفكر المتطرف.

وبحسب ما نقل "اليوم السابع" وغيره من المواقع عن وزير الاتصالات، فإن مجلس الوزراء وافق على القانون وتمت إحالته إلى البرلمان لمناقشته وإقراره. كما نقلت الصحيفة عن الوزير قوله إنه "قريباً جداُ سيكون لدينا فيسبوك مصري خاص بنا، وبرامج أخرى لحماية البيانات والمعلومات..."

روّاد موقع تويتر اغتنموا الفرصة ليخرجوا بتعليقات متباينة حول إسم الموقع الجديد، وفيما يلي بعض التغريدات.

أما الإعلامي المصري عمرو أديب فقد انتقد بشدة، خلال تقديمه برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية ON E، تداول أخبار "غير صحيحة"، مطالباً وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإصدار بيان يوضح حقيقة الأمر، وذلك لإزالة اللبس لدى البعض وتوهمهم بأن ذلك خطوة نحو السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعى لإغلاقها.

من جهتها، نقلت "الوطن" عن محمد حنفي خضر مصطفى، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نفيه تقليد تطبيق فيسبوك، قائلاً: "لدى مصر شباب مبدعين قادر على عمل تطبيقات ذات جودة عالمية على غرار موقع فيسبوك وغيره".