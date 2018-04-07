خلفان: فيصل القاسم بات اضحوكة.. وتحول قطر لجزيرة سيضعها بين نارين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تطرق الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، السبت، إلى التقارير التي تم تداولها عن وجود مشروع لإنشاء قناة مائية تفصل قطر عن السعودية، وفقا لوسائل إعلام محلية سعودية، لافتا إلى أن القاعدة العسكرية السعودية الجديدة شرق القناة ستكون "خطوة تجاه إيران."

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لخلفان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "اذا تحولت قطر الى جزيرة فمن المحتمل ان يكون لديها ساحلا جميلا طوله ستين كيلو مترا يجذب السياح الأجانب وخاصة عيال العم.. فلا احد يزعل.. عفوا تذكرت الآن المشروع ستكون عليه قاعدة عسكرية سعودية على الحدود القطر يعني بيتش ما فيش.. آسف."

وتابع قائلا: "اذا كانت فعلا ستكون هناك قاعدة عسكرية سعودية فهي خطوة باتجاه ايران في ظهر الجزيرة الجديدة.. لو وقعت حربا ايرانية سعودية ستكون قطر بين نارين.. صدقوني ان أهل قطر قلبا وقالبا كمواطنين وليست كحكومة لتنظيم الحمدين مع التوافق الخليجي وضد تميم.. والحمدان غير المحمودين."

وحول الإعلامي السوري، فيصل القاسم، الذي يقدم برنامجا على قناة الجزيرة القطرية، قال خلفان: "برنامج الاتجاه المعاكس لفيصل القاسم امسى اضحوكة.. تتندر عليه الناس...عندما يتحول الإعلامي الى دمبقجي تكون هكذا النتيجة مع الأسف انه ضيع شخصيته الإعلامية في الدفاع عن من لا يدافع عنه ..تنظيم الحمدين الإرهابي."

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