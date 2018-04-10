شيخ قطري عن "قاعدة سعودية بسلوى": أنستغرب دفاع جيراننا عن مصالحهم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تساءل الشيخ القطري، سلطان بن سحيم آل ثاني، مساء الاثنين، عن الاستغراب من تقارير مشروع قناة سلوى على الحدود بين المملكة العربية السعودية وقطر، لافتا إلى أن الدوحة "أصبحت معزولة،" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة لبن سحيم على وسم حمل اسم "قاعدة عسكرية سعودية في سلوى"، حيث قال: "بكل مرارة وأسى أقولها: أين كانت قطر وكيف بلغت؟! وبعد أن كانت عزيزة بجيرانها وأشقائها، أصبحت معزولة وحيدة بفعل سياسة نظام الحمدين.. لن يرحمهم التاريخ ولن يصفح عنهم شعبهم."

وتابع قائلا: "استقدموا التركي والإيراني، وأبعدونا عن محيطنا الخليجي، أبعد هذا كله نستغرب أن يدافع جيراننا عن مصالحهم؟!"

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ويشار إلى أن تغريدات الشيخ القطري تأتي بعد تقارير تناقلتها صحف سعودية محلية حول المشروع، حيث نشرت صحيفة سبق الإلكترونية، مساء الاثنين، صورا حصرية تظهر ما قالت إنه تحركات لقوات حرس الحدود السعودية للبدء باستلام منفذ "سلوى" الحدودي مع قطر، في أول خطوة لبدأ تنفيذ مشروع قناة سلوى المائية، التي تعتزم المملكة حفرها بمساعدة الإمارات ومصر.