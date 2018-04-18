شاهد.. المتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية السعودية: فقهاء الأحناف أفتوا بجواز كشف وجه المرأة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال سليمان العيدي، المتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، إن جميع أئمة وفقهاء الأحناف أفتوا بجواز كشف المرأة لوجهها.

تصريحات العيدي جاءت خلال استضافته ببرنامج "الراصد " على قناة الإخبارية السعودية، أكّد فيها أن الفقهاء الأحناف أجازوا كشف المرأة لوجهها في الطائرات وفي السفن وفي كل مكان ولم يُنكر أحد عليهم.

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وكانت قضية كشف المرأة لوجهها قد أحدثت حالة من الجدل الواسع في المملكة مؤخراً، بين من يرى وجوب بقاء غطاء الوجه، وآخرون يرون أن الكشف أمر مباح.

وقد أثار خلع وكيلة وزارة التعليم لشؤون البنات، هيا العواد، للنقاب الأسبوع الماضي في المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم " تعليم 2018"، ضجة واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت دعما من جانب عدد من روّاد موقع تويتر، فيما انتقد آخرون ما قامت به.

يذكر أن الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء الدينية السعودية المستشار بالديوان الملكي، كان قد أثار ضجة واسعة في فبراير حين رد على سؤال عن حكم الشرع في ارتداء النساء للعباءة، قائلاً "لا نلزم الناس بالعباءة، فالعباءة هي الستر... إذا سترت المرأة نفسها سواء كانت بعباءة على الرأس أو الكتف أو بغير ذلك فالحمد لله، المقصود الستر".

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.