مقطع فيديو لطالبات مدرسة متوسطة في السعودية يرتدين حجاباً كاملاً يثير ضجة واسعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار الانتشار الواسع لمقطع فيديو يتضمن قيام طالبات مدرسة متوسطة في السعودية يرتدين حجاباً كاملاُ يغطي وجوههن وأجسادهن، وذلك ضمن حملة ترويج للحجاب عنوانها "شعيرة لن تندثر"، ضجة على مواقع التوصل الاجتماعي.

وقد سارعت وزارة التعليم الى فتح تحقيق حول الموضوع، قائلة على لسان متحدتها الرسمي مبارك العصيمي، إن الفيديو المتداول "يُستنتج منه استخدام المدرسة لتعزيز الصراعات الفقهية والفكرية، بطريقة لا تمت للعمل التربوي والتعليمي بصلة."

قد يهمك أيضا: المتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية السعودية: فقهاء الأحناف أفتوا بجواز كشف وجه المرأة

وأضاف العصيمي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن وزير التعليم وجّه بالتحقيق في مصدر هذا العمل ومن يقف خلفه، قائلاً إن الوزارة ستقوم بإيضاح الإجراءات التي ستتبع لوقف هذه التجاوزات، على حد تعبيره.

كما أشار في اتصال هاتفي ضمن برنامج الراصد على قناة الإخبارية السعودية الى أن الوزارة تتعامل مع الحدث نفسه للوقوف على دلالاته وبعده التربوي وما اذا كان متسقا مع رسالة التعليم ودور المعلم والمدرسة والمناهج التعليمية، ليتم التعامل مع الأمر بما يليق به.

وفي نفس السياق، دشّن مغردون على تويتر وسماً بعنوان #وزير_التعليم_يحارب_الحجاب تباينت التغريدات ضمنه حول رد فعل الوزارة حيال هذه القضية، وفيما يلي بعض ما قيل.

كذلك.. لأول مرة على منصات الأزياء.. أغطية الرأس "نايكي برو" في عرض السعودية مشاعل الراجحي

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التوصل الاجتماعي.