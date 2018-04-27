مجددا.. سفير روسيا السابق بقطر يثير ضجة بتويتر بتصريحات عن حمد بن جاسم و"دور الدوحة" بمصر وليبيا وسوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— برزت تصريحات جديدة للسفير الروسي السابق بقطر، فلاديمير تيتورينكو، على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم فيها أن رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، "كشف له" دور الدوحة في إسقاط نظام الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي، ودورهم في مصر وسوريا.

جاء ذلك في تصريحات لم تتمكن CNN بالعربية من التأكد من صحتها بصورة مستقلة، أدلى بها السفير الروسي لقناة روسيا اليوم، حيث قال: "عندما اتسعت الحملة العسكرية في ليبيا، أذكر أنني تلقيت من موسكو مهمة عاجلة لمعرفة فيما إذا كانت القوات الجوية القطرية ستشترك في عمليات التحالف العسكرية مع الناتو أم لا، ورغم أن علاقاتنا تغيرت وأصبحت متوترة اتصلت هاتفيا في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة بحمد بن جاسم وكان علي الحصول على إجابة سريعة.. وأكد لي حمد بن جاسم بكل سرور أن قطر سترسل 6 طائرات جميعها حربية.."

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وتابع قائلا: "في قطر كانوا يأملون أنه وبعد الإطاحة بالنظام القائم في مصر أن يتحكموا بالعالم العربي عن طريق مصر، وإذا أخذنا بعين الاعتبار دور هذا البلد فإنهم كانوا يريدون التأثير أيضا في إسرائيل والقضية الفلسطينية، واعتقد أن إسقاط النظام الليبي ليست لأسباب أيدولوجية وحسب بل وتجارية أيضا.."

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز تعليقات لنشطاء على تويتر: