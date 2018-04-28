خلفان عن حمد بن جاسم: لا يعلم أن الذين سكتوا عليه كانوا يحشمون من الشعب القطري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إن رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، لم يكن يعلم أن الذين سكتوا عليه كانوا "يحشمون" من الشعب القطري، على حد تعبيره، وذلك في تعليق يأتي بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها تصريحات سفير روسيا السابق في الدوحة، فلاديمير تيتورينكو، والتي زعم فيها دورا للمسؤول القطري السابق في ثورات ليبيا ومصر وسوريا.

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جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لخلفان على صفحته بتويتر، حيث قال: "يقول حمد بن جاسم ان قوة و تأثير اي دولة لا بحجمها...اي بمعنى بدسائسها.!! وقد فعل ذلك وهو لا يعلم ان الذين سكتوا عليه كانوا يحشمون من الشعب القطري والا افعال الحمدين مشينة.. لكن بعد ان بلغ السيل الزبى قيل لهما إذهبا!"

وتابع في تغريدات منفصلة: "التحالف القطري الايراني تحالف شر يستهدف العالم وينشر الارهابيين في كل أرجاء المعمورة.. لن يتراجع تنظيم الحمدين عن دعم الارهابيين الا بفرض عقوبات دولية على قطر الحمدين.. انصح الاتحاد الافريقي بالتصدي لمخطط قطر تركيا في القرن الافريقي .. دخول الاخوان بدعم من قطر الى القرن الافريقي سيخلق من هذا القرن قرنا للإرهاب."