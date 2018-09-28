تداول فيديو لـ"آخر اللحظات" في حياة تارة فارس قبل مقتلها ببغداد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو منشور على موقع "يوتيوب"، الجمعة قالوا إنه "يظهر اللحظات الأخيرة الخاصة بمقتل" تارة فارس، وصيفة ملكة جمال العراق السابقة، بطلقات نارية في العاصمة بغداد.

وكان قد تم الإعلان عن مقتل تارة فارس، وفقا لوسائل إعلام محلية عراقية، وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) تفاصيل الواقعة، موضحة أن "المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية الدكتور سيف البدر مقتل الموديل والبلوكر العراقية تارة فارس في بغداد"، الخميس.

وفي الفيديو المتداول يظهر شخص يقترب من شباك سيارة تارة فارس ثم يطلق النار عليها ويفر هاربا على متن دراجة نارية يقودها شخص آخر، علما بأن CNN لا يمكنها التأكد من كل ما يتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وسبق أن نقلت وكالة الأنباءالعراقية عن وزارة الصحة في البلاد، الخميس، أن "جثة تارة فارس متواجدة حاليا في مستشفى الشيخ زايد، ويظهر على رأسها علامات إطلاق نار".

وتارة فارس معروفة بكونها شخصية مثيرة للجدل بمنشوراتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من مواليد عام 1996، وفازت بلقبي ملكة جمال بغداد ووصيفة ملكة جمال العراق.

وتعد وجها دعائيا للعديد من العلامات التجارية، فضلا عن شهرتها التي تكتسبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركتها في أعمال فنية عديدة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن وزارة الداخلية في البلاد، كشفت، الخميس، تفاصيل تارة فارس، مضيفة نقلا عن مركز الإعلام الأمني: "تود وزارة الداخلية أن تبين أنها فتحت تحقيقا عاجلا لمعرفة ملابسات حادثة مقتل عارضة الأزياء (تارة فارس شمعون)، التي تعرضت، عصر الخميس، إلى 3 طلقات نارية ما أدى وفاتها في الحال بمنطقة كمب سارة في العاصمة بغداد".

وأضاف أن "هناك لجنة من قبل شرطة بغداد تجري الآن بحثا مكثفا في محل الحادث للتوصل إلى أيي خيوط عن هذه الجريمة، ومعرفة الجناة بهدف تقديمهم للعدالة".