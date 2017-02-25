دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح تشيلسي ضيفه سوانزي سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه، مانشستر سيتي، إلى 11 نقطة.

وتقدم البلوز أولا عبر اللاعب الإسباني سيسك فابريغاس، عند الدقيقة 19 من عمر اللقاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، تعادل سوانزي عبر الإسباني فيرناندو ليورينتي، عند الدقيقة 47، قبل أن يسجل مواطنه بيدرو رودريغيز الهدف الثاني لتشيلسي عند الدقيقة 72، ويطلق الإسباني الرابع دييغو كوستا رصاصة الرحمة على الفريق الويلز يعد الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد لأصحاب الأرض.

وبهذا الفوز، وصل تشيلسي إلى نقطته رقم 63، مبتعدا عن مانشستر سيتي بفارق 11 نقطة كاملة مع تبقي مباراة للسيتي، وقبل 12 جولة على نهاية الدوري.

وشهد اللقاء تكريم نجم الفريق السابق وهدافه التاريخي، الإنجليزي فرانك لامبارد، الذي أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا قبل أيام قليلة. كما شاركت الحكمة الإنجليزية سيان ماسي إيليس كمساعدة للحكم الأول نيل سوايريك.

يذكر أن مفارقة غريبة حدثت في هذا اللقاء، وهي ان جميع الأهداف جاءت عبر لاعبين يحملون الجنسية الإسبانية، كما صنع سيسك فابريغاس هدفه رقم 102 معادلا رقم فرانك لامبارد كثاني أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بعد النجم الويلزي ريان غيغز.