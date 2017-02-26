دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نعى نجم كرة القدم المصرية السابق وأسطورة النادي الأهلي، محمد أبوتريكة، والده، والذي يدعى محمد أبوتريكة أيضا، واصفا إياه بـ"القدوة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".
وكتب"الماجيكو" كما يحلو لمحبيه تسميته: "تعلمت منه الكثير، فقدت قدوتي في الكفاح والعمل، رحم الله والدي وغفر له وأسكنه فسيح جناته".
من جانبه، عبر النادي الأهلي عن خالص تعازيه لأبوتريكة بوفاة والده وكتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي: "ننعي بمزيد من الأسى والحزن والد محمد أبوتريكة لاعب الفريق السابق والذي وافته المنية عصر اليوم (الأحد) بعد صراع مع المرض، إنا لله وإنا إليه راجعون"، حسب تعبيره.
وعانى أبوتريكة في الآونة الأخيرة من الاتهامات التي وجهها له القضاء المصري، إذ تم اتهامه بدعم وتمويل جماعة الإخوان المسلمين، كما أدرج اسمه على قوائم الإرهاب. ولم يتضح بعد موقفه القانوني حال عودته إلى مصر من قطر.
يذكر أن النجم المصري، توج مع الفراعنة بثلاثة كؤوس أفريقيا أعوام 2006 و2008 و2010، كما تألق مع النادي الاهلي وحقق معه عددا من البطولات الأفريقية والمحلية.
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