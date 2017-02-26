دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم نجوم الكرة المصرية التعازي للنجم المصري السابق محمد أبوتريكة بوفاة والده الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض ونعاه أسطورة النادي الأهلي والكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، الأحد.

وكتب نجم نادي روما الإيطالي محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على نفس الموقع: "إنا لله وإنا إليه راجعين...خالص العزاء للأخ والصديق والقدوة محمد أبوتريكة في وفاة والده... أسأل الله أن يثبته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

من جانبه قال لاعب وسط نادي أرسنال الإنجليزي، محمد النني: "البقاء لله في وفاة والد أخي الأكبر كابتن محمد أتمنى من الله أن تكون أعمال أبوتريكة الحسنة في ميزان حسنات والده الذي أحسن تربيته"، حسب تعبيره.

وأعاد اللاعب المصري المعتزل ومدرب نادي وادي دجلة المصري، أحمد حسام "ميدو"، إعادة نشر تغريدة أبوتريكة والتي نعى فيها والده، عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وقدم نادي الزمالك بالتعازي للنجم المصري عبر حساب النادي السمي على موقع تويتر قائلا: "يتقدم نادي الزمالك بخالص العزاء للاعب الأهلي السابق محمد أبوتريكة في وفاة والده نسأل الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته".

إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء للأخ والصديق والقدوة محمد أبوتريكة في وفاة والده.. أسأل الله أن يثبته ويلهم أهله الصبر والسلوان.. — Mohamed Salah (@22mosalah) February 26, 2017

البقاءلله في وفاة والد أخي الأكبر كابتن محمد أتمنى من الله أن تكون أعمال أبوتريكة الحسنة في ميزان حسنات والده الذي أحسن تربيته@trikaofficial — Mohamed ELNeny (@ElNennyM) February 26, 2017