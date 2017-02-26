دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تغلب فريق برشلونة، الأحد، على مضيفه أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "فيسنتي كالديرون"، لينتزع الصدارة مؤقتا من غريمه ريال مدريد ويتفوق عليه بفارق نقطتين، وذلك ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

انتهى الشوط الأول سلبي النتيجة بين الفريقين، رغم التفوق النسبي لأتلتيكو مدريد، لكن تألق الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن منع الفريق المدريدي من تسجيل الهدف الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب البرازيلي رافينيا ألكنتارا هدف التقدم لبرشلونة عند الدقيقة 64، قبل أن يتعادل الاتلتيكو عبر مدافعه الأوروغوياني دييغو غودين عند الدقيقة 70.

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الأنفاس الأخيرة من المباراة، وسجل هدف الفوز الثمين لبرشلونة عند الدقيقة 86، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد.

وبهذا الفوز، تصدر الفريق الكتالوني مؤقتا ترتيب الدوري الإسباني، بعد أن وصل لنقطته رقم 54، متفوقا على ريال مدريد بنقطتين، مع تبقي مباراة للأخير مع فياريال في وقت لاحق الأحد، كما يمتلك الفريق الملكي مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيغو.

يذكر أن ميسي أصبح أكثر لاعب غير إسباني يحقق انتصارات في الدوري الإسباني، وذلك بعد أن تفوق على زميله السابق في الفريق، البرازيلي داني ألفيس.