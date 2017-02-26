دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق مانشستر يونايتد لقبه الخامس في كأس الرابطة الإنجليزية، بعد فوزه على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية التي أقيمت على أرضية ملعب "ويمبلي" العريق في العاصمة البريطانية، لندن.

وتقدم اليونايتد أولا عبر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، عند الدقيقة 19 من ركلة حرة مباشرة مميزة، قبل أن يضيف الإنجليزي الشاب جيسي لينغارد، الهدف الثاني للشياطين الحمر عند الدقيقة 39.

وقبل نهاية الشوط الأول بثوان قليلة، سجل المهاجم الإيطالي ماتولو غابياديني هدف التعادل لساوثهامبتون، لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف وحيد لصالح اليونايتد.

وفي الشوط الثاني، عاد "القديسون" وعادلوا النتيجة عبر غابياديني عند الدقيقة 48، لكن إبراهيموفيتش ظهر مجددا وسجل هدف الفوز القاتل عند الدقيقة 87 برأسية مميزة بعد جملة تكتيكية جميلة، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحقق أبناء مانشستر لقبهم الأول تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وأول ألقابهم خلال الموسم الكروي الحالي في إنجلترا، ليؤكد مورينيو مجددا أنه رجل البطولات أينما حل.

يذكر أن هذا هو اللقب الخامس لمانشستر يونايتد، بعد أعوام 1992 و2006 و2009 و2010، ليكون هذا هو اللقب الثاني لليونايتد بعد رحيل مدربه الأسطوري الاسكتلندي أليكس فيرغسون.