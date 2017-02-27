دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهدت مباريات الإثنين في دوري أبطال آسيا نكسات متتالية للفرق الإماراتية والسعودية، إذ تعرض التعاون السعودي لهزيمة ثقيلة أمام استقلال طهران الإيراني بثلاثة أهداف نظيفة، في حين خسر الجزيرة الإماراتي أمام استقلال خوزستان الإيراني بهدف نظيف، في وقت كان فيه الفتح السعودي ولخويا القطري الأفضل في هذه الجولة حين تعادلا مع بعضهما بهدفين لمثلهما.

ففي المباراة الأولى التي أقيمت في ملعب مجمع السلطان قابوس في العاصمة العمانية مسقط، تقدم الفريق الإيراني عند الدقيقة الأولى عبر اللاعب كافح رضائي، قبل أن يضيف زميله محسن كريمي الهدف الثاني عند الدقيقة 70، ليسجل اللاعب البرازيلي ليوناردو بادوفاني الهدف الثالث عند الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف نظيفة للاستقلال.

أما المباراة الثانية والتي أقيمت في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، فقد فاز فيها استقلال خوزستان على الجزيرة الإماراتي بهدف نظيف، سجله اللاعب الكاميروني ألويس نونغ، عند الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.

وجمع اللقاء العربي بين لخويا القطري والفتح السعودي على أرضية ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي في مدينة الأحساء السعودية، تقدم لخويا عبر المغربي يوسف العربي عند الدقيقة 19، قبل أن يتعادل الفتح عبر البرازيلي ناثان جونيور، عند الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، سجل الفتح الهدف الثاني عبر سياف البيشي، عند الدقيقة 58، لكن الضيوف عادوا وعادلوا النتيجة عن طريق اللاعب الكوري الجنوبي تي هي نام عند الدقيقة 86، لتنتهي المباراة بهدفين لمثلهما بين الفريقين.

وبهذه النتائج، تصدر استقلال طهران فرق المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن باقي فرق المجموعة، إذ يمتلك كل فريق نفس الرصيد من النقاط، في حين احتل استقلال خوزستان صدارة المجموعة الثانية، برصيد ست نقاط وجاء لخويا ثانيا برصيد أربع نقاط في حين احتل الفتح المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، في حين تذيل الجزيرة فرق المجموعة دون نقاط.