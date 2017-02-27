دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هاجم قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، زميله في المنتخب ومدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، مؤكدا انه "يعيش في عالمه الخاص حيث كل شيء يعمل ضده"، وفقا لما نقلته صحيفة "ماركا" المقربة من الريال، وذلك بعد أن انتقد الأخير الحكام الذين يديرون لقاءات ريال مدريد، في أعقاب فوز أبناء العاصمة على فياريال مساء الأحد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكتب بيكيه عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر "ضد هذه الفرق نفسها، خسرنا ثماني نقاط، هذه اللقطات من الصحافة المدريدية، منعا للشك".

وأرفق المدافع الكتالوني صورا للقطات من مباريات برشلونة وريال مدريد أمام فياريال وملقا، حين اكدت صحيفتي "مركا" و "آس" أن هدف سيرجيو راموس أمام ملقا لم يكن صحيحا وأن ركلة الجزاء التي منحها الحكم للريال في مباراة فياريال الأخيرة ليست صحيحة كذلك، في حين استحق برشلونة ركلة جزاء أمام فياريال، كما أن هدف بيكيه على ملقا الملغي، كان صحيحا.

ورد راموس على زميله في المنتخب قائلا "كنت سأستغرب لو خرج هذا الكلام من ميسي، لكننا نعلم أن بيكيه يعيش في عالمه الخاص، حيث كل شيء يعمل ضده".

وأضاف قائد الفريق الملكي "لدى الحكام مهمة صعبة وعلينا أن نجعل الأمور مريحة بالنسبة لهم"، ولفت إلى فوز فريقه على فياريال قائلا "لقد كان فوزا هاما، على الصعيد المعنوي قبل أي شيء آخر، فالفارق ضئيل والفرق تضيق على بعضها"، حسب تعبيره.

وعن بطل الموسم الحالي في الدوري الإسباني، أكد راموس ان "اللقب سيحسم في اليوم الأخير، فالفوترق تتقلص بين الفريق في كرة القدم بمضي الأيام"، حسبما اكد.

يذكر أن الريال قلب الطاولة على مضيفه فياريال وفاز عليه بثلاثة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي كان متأخرا فيها بهدفين نظيفين، وذلك بعد أن سجل الويلزي غاريث بيل الهدف الأول وأضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني من ركلة الجزاء المثيرة الجدل، في حين سجل الإسباني ألفارو موراتا هدف الفوز للفريق الملكي.