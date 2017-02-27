دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت صحيفة "ماركا" المقربة من نادي ريال مدريد، أن التصريحات التي أدلى بها رئيس نادي فياريال، خيل مانزانو، والتي أكد فيها ان حكام مباراة فريقه والريال خرجوا من الملعب وهم يحملون حقائب تحمل شعار النادي الملكي، صحيحة، كما كشفت عن الهدايا التي يتلقاها الحكام من الاندية التي يديرون مبارياتها.

وجاء تقرير الصحيفة المدريدية كالتالي:

هدايا نادي ريال مدريد

أشارت ماركا إلى ان الريال يهدي عادة الحكام الذي يديرون مبارياته قمصانا للنادي الملكي بدون أسم أو تحمل اسم لاعب معين، كما يقدم لهم دبابيسا أو علاقات مفاتيح وأقلاما، وحقائب مثل تلك التي شاهدها رئيس فياريال.

هدايا برشلونة للحكام

من جانبه، يقدم الفريق الكتالوني عادة رايات تحمل شعار النادي للحكام، كما أهدى برشلونة في إحدى المناسبات ساعات من ماركة "نايك" وتحمل شعار الفريق.

أتلتيكو مدريد

أما هدايا "الروخي بلانكوس" وفقا للصحيفة المدريدية، فتكون أقل قيمة في العادة من هدايا الريال وبرشلونة، إذ يقدم فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، مجموعة من الدبابيس.

فياريال

تعود فريق الغواصات الصفراء أن يهدي الحكام دبابيسا في العادة، لكنه قرر لاحقا عدم القيام بذلك وعدم تقديم هدايا للحكام، بل اكتفى بتقديم هدايا لحكام مبارياته الأوروبية فقط، مثل الصحون المصنوعة من مادة "السيراميك"، بالإضافة إلى قمصان النادي.

يذكر أن مباراة ريال مدريد وفياريال كانت قد شهدت ركلة جزاء مثيرة للجدل منحها حكم اللقاء للفريق الملكي، وسجل منها الريال هدف التعادل الثاني، قبل أن يضيف الهدف الثالث ويفوز بالمباراة.