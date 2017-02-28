دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاتحاد الدولي "فيفا" بإيجاد حل سريع للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية في عالم كرة القدم، إذ أكد رئيس الاتحاد الآسيوي، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، أن الشعب الفلسطيني يريد أن يتابع مباريات تقام على أرضه، وذلك بعد اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد في العاصمة الماليزية، كوالالمبور.

وقال الشيخ سلمان إن فلسطين عضو في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وكل ما يريده الفلسطينيون هو متابعة المباريات التي تلعب على أرضهم، من أجل دعم منتخب بلادهم.

وطالب رئيس الاتحاد الآسيوي، "الفيفا" باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه القضية بأسرع وقت ممكن "بعد ان تم تمديد هذا الموعد مرة تلو أخرى، ونحن جميعا نشعر بانه يجب حل هذا الموضوع"، حسبما نشر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكتب الموقع أيضا "وأعاد المكتب التنفيذي التأكيد على التوصية المقدمة من مجموعة عمل الاتحادات الوطنية في الاتحاد، والتي تطلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم ولجنة مراقبة الوضع الفلسطيني الإسرائيلي في الانحاد الدولي إيجاد أفضل الحلول من أجل إنهاء القضايا المستمرة في المنطقة، عبر تطبيق النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم في أسرع وقت ممكن"، حسب تعبيره.

ويعاني المنتخب الفلسطيني من عدم إمكاينة اللعب على أرضه وبين جماهيره، إذ لم تلعب مباراته أمام المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم الاخيرة على الأراضي الفلسطينيةن بعد ان رفض الاتحاد السعودي إرسال بعثة المنتخب إلى فلسطين لأسباب أمنية.