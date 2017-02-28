دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب الأهلي السعودي على نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما، في العاصمة العمانية، مسقط، في وقت خطف فيه العين الإماراتي ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه بونيودكور الأوزبكي بفوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

فعلى أرضية ملعب "مجمع السلطان قابوس بن سعيد"، تقدم الأهلي أولا عبر اللاعب السعودي عبد الفتاح عسيري، عند الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف للراقي.

وفي الشوط الثاني، تعادل الفريق الإيراني عبر اللاعب إحسان بهلوان، عند الدقيقة 48، لكن "العكيد"، السوري عمر السومة، ظهر مجددا وأنقذ الأهلي بهدف الفوز عند الدقيقة 86، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد لصالح الفريق الملكي.

أمام المباراة الثانية التي جمعت العين وبونيودكور في أوزبكستان، فتقدم فيها الزعيم الإماراتي أولا عبر النجم عمر عبد الرحمن من ركلة حرة مباشرة مميزة، عند الدقيقة الثامنة، قبل أن يتعادل الفريق الأوزبكي عند الدقيقة العاشرة عبر المولدوفي فاديم سيميرتان.

وعاد الفريق البنفسجي وسجل هدف التقدم عبر المحترف البرازيلي كايو فيرنانديز، عند الدقيقة 15، لكن بونيودكور عاد وسجل التعادل عبر دوستونيك خامداموف، عند الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بهدفين لمثلهما بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، بقيت النتيجة على حالها حتى تحصل العين على ركلة جزاء ترجمها "عموري" لهدف الفوز للزعيم عند الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بثلاثة اهداف عيناوية مقابل هدفين لبونيودكور.

من جانبه، خسر الوحدة الغماراتي أمام بيروزي الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "آل نهيان"، في العاصمة الإماراتية، أبوظبي.

وبهذه النتائج، تصدر الأهلي فرق المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط، في حين جاء العين ثانيا برصيد أربع نقاط، وذوب آهن ثالثا برصيد نقطة، وبونيودكور أخيرا دون نقاط.

من جانبه، تذيل الوحدة فرق المجموعة الرابعة دون رصيد من النقاط، في حين تصدر بيروزي فرق المجموعة مؤقتا، حتى نهاية مباراة الهلال السعودي والريان القطري والتي تقام حاليا.